В России и мире 9 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 9 апреля
- Международный день топ-менеджера
Учрежден в 2009 году оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления»
- День рождения «веселящего газа»
Диоксид азота или, как его называют в народе, веселящий газ может давать легкий опьяняющий, эйфорический эффект.
- День работников клининговой отрасли в России
9 апреля 1699 года Петр Первый издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».
Какой церковный праздник отмечают 9 апреля
- 34-й день Великого Поста.
- Матрена Настовица (Полурепица)
День памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской), которая была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру в Иисуса Христа. Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста – твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели.
- Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
Праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя от нашествия врагов, совершённое благодаря заступничеству Богородицы.