В России и мире 9 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 9 апреля



- Международный день топ-менеджера

Учрежден в 2009 году оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления»



- День рождения «веселящего газа»

Диоксид азота или, как его называют в народе, веселящий газ может давать легкий опьяняющий, эйфорический эффект.



- День работников клининговой отрасли в России

9 апреля 1699 года Петр Первый издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».



Какой церковный праздник отмечают 9 апреля



- 34-й день Великого Поста.



- Матрена Настовица (Полурепица)

День памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской), которая была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру в Иисуса Христа. Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста – твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели.



- Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)

Праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя от нашествия врагов, совершённое благодаря заступничеству Богородицы.