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Гороскоп на 9 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Гороскоп на 9 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 9 апреля 2022 года

Овен

Вы вновь наступаете на одни и те же грабли – давно уже пора менять тактику, найти что-то новое. Сегодня все задачи вы будете решать молниеносно, так что стоит нагрузить себя работой.

Телец

Позвольте себе сегодня что-то дорогое или вкусненькое – это поднимет вам настроение и поможет двигаться дальше. Можно взять работу на дом, но не стоит долго засиживаться – не забывайте об отдыхе.

Близнецы

Постарайтесь подходить ко всему с умом, чтобы не вляпаться в неприятную историю. Избегайте разговоров и знакомств – это может обернуться чем-то очень неприятным.

Рак

Сегодня стоит быть осторожнее в разговорах с близкими людьми – сейчас вы не понимаете друг друга и спорите по любому поводу. Монотонная работа в этот день снизит стресс, поэтому можно убраться дома или заняться хобби.

Лев

Сегодня придется бороться с ленью, и не факт, что вы ее сможете побороть. Спорить в этот день – очень плохая идея. Это приведет к разрыву отношений.

Дева

Фантазия сегодня поможет вам как в карьере, так и в личных делах. Старайтесь ко всему подходить креативно и смотреть на простые вещи с другой стороны.

Весы

Многие сегодня будут поддерживать вас, и это поможет двигаться дальше. Не забывайте поблагодарить за это близких и словами, и делами.

Скорпион

За что-то новое можно будет взяться завтра, а пока исправляйте прошлые ошибки. Дайте себе возможность отдохнуть этим вечером – наградите себя за проделанную прежде работу.

Козерог

Сегодня все норовят вам помочь, и не стоит от этого отказываться. С помощью чужих советов в этот день можно решить много вопросов. Позвольте себе купить то, о чем давно мечтали – это поднимет вам настроение.

Стрелец

Сегодня на вас напала лень, будет сложно сконцентрироваться на своих мыслях и может напасть сонливость. Поэтому лучше занимайтесь текущими делами и не беритесь за сложную работу.

Водолей

Сегодня у вас много дел, а ваши советы будут нужны везде и каждому. Но не забывайте об отдыхе и чаще расслабляйтесь, отодвигайте сложные задачи на второй план.

Рыбы

Постарайтесь выбросить из жизни то, что не дает вам двигаться вперед. Без этого вы будете быстрее добиваться своих целей. Обратите внимание на свое здоровье – могут обостриться хронические болезни.









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