Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 8 апреля 2022 года.





- Ты неправильно загружаешь посудомойку, - сказал я жене непосредственно перед тем, как это стало моей постоянной обязанностью.



Встречается два мужика. Один говорит другому:

- Посмотри, какую классную норковую шубу я жене купил!

- Какая же она классная? Она ж вся в дырках.

- Это не дырки - это норки!



Выпущен новый холодильник для похудения.

Ровно в 18:00 он запирает дверку изнутри и отпирает ее только на

следующее утро в 7:00