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Самые смешные анекдоты дня - 8 апреля 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 8 апреля 2022 года.

- Ты неправильно загружаешь посудомойку, - сказал я жене непосредственно перед тем, как это стало моей постоянной обязанностью.

Встречается два мужика. Один говорит другому:
- Посмотри, какую классную норковую шубу я жене купил!
- Какая же она классная? Она ж вся в дырках.
- Это не дырки - это норки!

Выпущен новый холодильник для похудения.
Ровно в 18:00 он запирает дверку изнутри и отпирает ее только на
следующее утро в 7:00









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