Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022

С 8 по 10 апреля 2022 года в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» пройдет третий этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Австралии.
Расписание трансляций третьего этапа гонок «Формулы-1» - Гран-при Австралии
8 апреля 2022, пятница
06:00 Первая тренировка
09:00 Вторая тренировка
9 апреля 2022, суббота
06:00 Третья тренировка
09:00 Квалификация
10 апреля 2022, воскресенье
08:00 Гонка
Где смотреть в прямом эфире Гран-при Австралии
Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.