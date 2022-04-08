Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022

С 8 по 10 апреля 2022 года в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» пройдет третий этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Австралии.



Расписание трансляций третьего этапа гонок «Формулы-1» - Гран-при Австралии



8 апреля 2022, пятница



06:00 Первая тренировка

09:00 Вторая тренировка



9 апреля 2022, суббота



06:00 Третья тренировка

09:00 Квалификация



10 апреля 2022, воскресенье



08:00 Гонка



Где смотреть в прямом эфире Гран-при Австралии



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.