Простой и удобный календарь садоводов и огородников на четвертый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на апрель 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в апреле 2022 года
Огурцы - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27
Корнеплоды - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Помидоры - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Перец, баклажаны - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Капуста - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27
Чеснок - 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Лук - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27
Разная зелень - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27
Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2022 года
Плодовые деревья - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22
Виноград - 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 27
Крыжовник, смородина - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Малина, ежевика - 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27
Земляника, клубника - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27
Благоприятные дни для черенкования в апреле 2022 года
Виноград, крыжовник, смородина - 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2022 года
Однолетние цветы - 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27
Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27
Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27