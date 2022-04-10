10 апреля 2022 - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 10 апреля. Первый знак зодиака - Овен. Символизирует мощную движущую силу, инициативность и стремление к жизни.
Овен – человек-огонь, стремится к своим целям с упорством и энтузиазмом. Мало прислушивается к мнению окружающих, действуя только в своих интересах. Часто поступает бестактно и слишком прямолинейно.
Символ - баранья голова
Стихия - огонь
Планета - Марс
Камень - гелиотроп, аметист
Талисман - золотое руно, молот
Цвет - малиновый, пурпурный и багровый
Положительные качества - решительность, обостренное чувство справедливости, оптимизм, страстность.
Недостатки - раздражительность, несдержанность.
Любовь и отношения - типичный сердцеед. Чтобы ощутить всю полноту чувств, ему необходимо завоевывать объект любви. Считает партнера идеалом, но обнаружив в нем недостатки, разочаровывается в сделанном выборе.
Секс - в сексе им руководит страсть и вседозволенность, поэтому интимная жизнь с ним всегда яркая и разнообразная.
Семья - с первых дней супружеской жизни считает себя главой семьи и требует подчинения. Не боится бытовых забот и заботится о благополучии близких.
Совместимость - идеальные партнеры – Лев, Стрелец, Скорпион, Водолей. Низкая совместимость с Девами и Козерогом.
Карьера - становится прекрасным руководителем, подчиненный «горит» на рабочем месте и старается быть первым во всем.