14 апреля 2022 - какой знак зодиака

Какой знак зодиака 14 апреля. Первый знак зодиака - Овен. Символизирует мощную движущую силу, инициативность и стремление к жизни.



Овен – человек-огонь, стремится к своим целям с упорством и энтузиазмом. Мало прислушивается к мнению окружающих, действуя только в своих интересах. Часто поступает бестактно и слишком прямолинейно.



Символ - баранья голова



Стихия - огонь



Планета - Марс



Камень - гелиотроп, аметист



Талисман - золотое руно, молот



Цвет - малиновый, пурпурный и багровый



Положительные качества - решительность, обостренное чувство справедливости, оптимизм, страстность.



Недостатки - раздражительность, несдержанность.



Любовь и отношения - типичный сердцеед. Чтобы ощутить всю полноту чувств, ему необходимо завоевывать объект любви. Считает партнера идеалом, но обнаружив в нем недостатки, разочаровывается в сделанном выборе.



Секс - в сексе им руководит страсть и вседозволенность, поэтому интимная жизнь с ним всегда яркая и разнообразная.



Семья - с первых дней супружеской жизни считает себя главой семьи и требует подчинения. Не боится бытовых забот и заботится о благополучии близких.



Совместимость - идеальные партнеры – Лев, Стрелец, Скорпион, Водолей. Низкая совместимость с Девами и Козерогом.



Карьера - становится прекрасным руководителем, подчиненный «горит» на рабочем месте и старается быть первым во всем.



















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