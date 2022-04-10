10 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - воскресенье, 10 апреля 2022 года (10.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 265 дней.



Дней до майских праздников (выходных) - 19 дней.



Дней до Пасхи - 13 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 47 мин.



Восход Солнца - 05:36, закат - 19:23.



Фаза Луны - первая четверть.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День войск противовоздушной обороны России.



У православных сегодня 35-й день Великого Поста.