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10 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - воскресенье, 10 апреля 2022 года (10.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 265 дней.

Дней до майских праздников (выходных) - 19 дней.

Дней до Пасхи - 13 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 47 мин.

Восход Солнца - 05:36, закат - 19:23.

Фаза Луны - первая четверть.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - День войск противовоздушной обороны России.

У православных сегодня 35-й день Великого Поста.









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