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11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - понедельник, 11 апреля 2022 года (11.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 264 дня.

Дней до майских праздников (выходных) - 18 дней.

Дней до Пасхи - 12 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 51 мин.

Восход Солнца - 05:34, закат - 19:25.

Фаза Луны - растущая луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

У православных сегодня 36-й день Великого Поста.









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