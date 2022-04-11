11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - понедельник, 11 апреля 2022 года (11.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 264 дня.
Дней до майских праздников (выходных) - 18 дней.
Дней до Пасхи - 12 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 51 мин.
Восход Солнца - 05:34, закат - 19:25.
Фаза Луны - растущая луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
У православных сегодня 36-й день Великого Поста.