11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - понедельник, 11 апреля 2022 года (11.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 264 дня.



Дней до майских праздников (выходных) - 18 дней.



Дней до Пасхи - 12 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 51 мин.



Восход Солнца - 05:34, закат - 19:25.



Фаза Луны - растущая луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.



У православных сегодня 36-й день Великого Поста.