12 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - вторник, 12 апреля 2022 года (12.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 263 дня.



Дней до майских праздников (выходных) - 17 дней.



Дней до Пасхи - 11 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 56 мин.



Восход Солнца - 05:31, закат - 19:27.



Фаза Луны - растущая луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День космонавтики.



У православных сегодня 37-й день Великого Поста.