12 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.
Сегодня - вторник, 12 апреля 2022 года (12.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 263 дня.
Дней до майских праздников (выходных) - 17 дней.
Дней до Пасхи - 11 дней.
Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 56 мин.
Восход Солнца - 05:31, закат - 19:27.
Фаза Луны - растущая луна.
Какой сегодня знак зодиака - Овен.
Праздники дня - День космонавтики.
У православных сегодня 37-й день Великого Поста.