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13 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - среда, 13 апреля 2022 года (13.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 262 дня.

Дней до майских праздников (выходных) - 16 дней.

Дней до Пасхи - 10 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 00 мин.

Восход Солнца - 05:29, закат - 19:29.

Фаза Луны - растущая луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Всемирный день рок-н-ролла.

У православных сегодня 38-й день Великого Поста.









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