13 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - среда, 13 апреля 2022 года (13.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 262 дня.



Дней до майских праздников (выходных) - 16 дней.



Дней до Пасхи - 10 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 00 мин.



Восход Солнца - 05:29, закат - 19:29.



Фаза Луны - растущая луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Всемирный день рок-н-ролла.



У православных сегодня 38-й день Великого Поста.