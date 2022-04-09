9 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - суббота, 9 апреля 2022 года (09.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 266 дней.



Дней до майских праздников - 20 дней.



Дней до Пасхи - 14 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 42 мин.



Восход Солнца - 05:39, закат - 19:21.



Фаза Луны - первая четверть.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день топ-менеджера.



У православных сегодня 34-й день Великого Поста.