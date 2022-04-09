Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




9 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи


Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - суббота, 9 апреля 2022 года (09.04.2022) по григорианскому календарю. До конца года осталось 266 дней.

Дней до майских праздников - 20 дней.

Дней до Пасхи - 14 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 13 ч 42 мин.

Восход Солнца - 05:39, закат - 19:21.

Фаза Луны - первая четверть.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - Международный день топ-менеджера.

У православных сегодня 34-й день Великого Поста.









  • Какой праздник 9 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 8 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 1 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 31 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Формула-1 в сезоне 2022. Календарь этапов гран-при

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 9 апреля 2022: сколько заболевших
    Время трансляции Стерлинг - Ян 10 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 10 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 10 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Время начала «Бавария» - «Аугсбург» 9 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Самые смешные анекдоты дня - 9 апреля 2022 года
    Время начала «Металлург» - «Трактор» 9 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    9 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru