Какой праздник 10 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 10 апреля 2022 года отмечается 12 праздников.



Какой праздник отмечают 10 апреля



- День войск противовоздушной обороны России

День ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник отмечается с 2007 года. В Белоруссии - с 1998 года.



- Международный день движения сопротивления

Событие возникло в память об участниках движения Сопротивления во Второй мировой войне.



- День рождения спички

В этот день в 1833 году француз Шарль Сориа заменил в смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый.



- День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ

10 апреля 1716 года, Петр I утвердил Устав воинский, который обязывал иметь при войске полевую почту.



- День брата и сестры

Американка Клаудия Эварт потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения своей сестры. Праздник отмечается с 1998 года.



- День рождения английской булавки

Американец Уолтер Хант 10 апреля 1849 года получил патент на изобретение.



Какой церковный праздник отмечают 10 апреля



- 35-й день Великого Поста.



- Иларион – выверни оглобли

День памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского монастыря. Обладал даром прозорливости, чудотворений, исцеления больных и изгнания бесов. Народное название «выверни оглобли» праздник получил за то, что к этому дню снега больше не ждут и настало время убирать сани.



- Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского

День святого Стефана, настоятеля Триглийского монастыря.



- Преподобномученика Евстратия Печерского

День чествования святого Евстратия, послушника Киево-Печерского монастыря.



- Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского

Пострадал за веру в Иисуса Христа в 830 году.



- Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

В 1460 году Иларион основал Озерский Покровский монастырь возле Гдова.



















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