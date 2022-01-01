Какой праздник 10 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 10 апреля 2022 года отмечается 12 праздников.
Какой праздник отмечают 10 апреля
- День войск противовоздушной обороны России
День ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник отмечается с 2007 года. В Белоруссии - с 1998 года.
- Международный день движения сопротивления
Событие возникло в память об участниках движения Сопротивления во Второй мировой войне.
- День рождения спички
В этот день в 1833 году француз Шарль Сориа заменил в смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый.
- День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ
10 апреля 1716 года, Петр I утвердил Устав воинский, который обязывал иметь при войске полевую почту.
- День брата и сестры
Американка Клаудия Эварт потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения своей сестры. Праздник отмечается с 1998 года.
- День рождения английской булавки
Американец Уолтер Хант 10 апреля 1849 года получил патент на изобретение.
Какой церковный праздник отмечают 10 апреля
- 35-й день Великого Поста.
- Иларион – выверни оглобли
День памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского монастыря. Обладал даром прозорливости, чудотворений, исцеления больных и изгнания бесов. Народное название «выверни оглобли» праздник получил за то, что к этому дню снега больше не ждут и настало время убирать сани.
- Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского
День святого Стефана, настоятеля Триглийского монастыря.
- Преподобномученика Евстратия Печерского
День чествования святого Евстратия, послушника Киево-Печерского монастыря.
- Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского
Пострадал за веру в Иисуса Христа в 830 году.
- Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского
В 1460 году Иларион основал Озерский Покровский монастырь возле Гдова.