Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 10 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 10 апреля 2022 года отмечается 12 праздников.

Какой праздник отмечают 10 апреля

- День войск противовоздушной обороны России
День ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник отмечается с 2007 года. В Белоруссии - с 1998 года.

- Международный день движения сопротивления
Событие возникло в память об участниках движения Сопротивления во Второй мировой войне.

- День рождения спички
В этот день в 1833 году француз Шарль Сориа заменил в смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый.

- День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ
10 апреля 1716 года, Петр I утвердил Устав воинский, который обязывал иметь при войске полевую почту.

- День брата и сестры
Американка Клаудия Эварт потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения своей сестры. Праздник отмечается с 1998 года.

- День рождения английской булавки
Американец Уолтер Хант 10 апреля 1849 года получил патент на изобретение.

Какой церковный праздник отмечают 10 апреля

- 35-й день Великого Поста.

- Иларион – выверни оглобли
День памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского монастыря. Обладал даром прозорливости, чудотворений, исцеления больных и изгнания бесов. Народное название «выверни оглобли» праздник получил за то, что к этому дню снега больше не ждут и настало время убирать сани.

- Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского
День святого Стефана, настоятеля Триглийского монастыря.

- Преподобномученика Евстратия Печерского
День чествования святого Евстратия, послушника Киево-Печерского монастыря.

- Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского
Пострадал за веру в Иисуса Христа в 830 году.

- Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского
В 1460 году Иларион основал Озерский Покровский монастырь возле Гдова.









  • Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 2 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 775. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 26 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Где смотреть «Бавария» - «Вильярреал» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Где смотреть «Реал» - «Челси» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году в России
    Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Самые смешные анекдоты дня - 11 апреля 2022 года
    Гороскоп на 12 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 11 апреля
    11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    11 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru