В ночь на 10 апреля в американском Бруклине в одном из главных боев вечера единоборств UFC 273 сойдутся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Петр Ян.



Во сколько начнется поединок Стерлинг - Ян 10 апреля



05:00 Начало UFC 273

06:45 Алджэмейн Стерлинг - Петр Ян



Время начала трансляции - московское.



По какому каналу покажут бои UFC 273 в прямом эфире



Прямая трансляция с вечера единоборств UFC 273 начнется на федеральном спортивном канале «Матч ТВ» в 05:00.