В ночь на 10 апреля в американском Бруклине в одном из главных боев вечера единоборств UFC 273 сойдутся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Петр Ян.
Во сколько начнется поединок Стерлинг - Ян 10 апреля
05:00 Начало UFC 273
06:45 Алджэмейн Стерлинг - Петр Ян
Время начала трансляции - московское.
По какому каналу покажут бои UFC 273 в прямом эфире
Прямая трансляция с вечера единоборств UFC 273 начнется на федеральном спортивном канале «Матч ТВ» в 05:00.