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Где находится Ирпень на карте Украины. Карта Ирпени


Город Ирпень на карте Украины

Ирпень - город в Киевской области, входит в Бучанский район.

Краткая справка

Основан: 1899 год.

Население: 60 084 человека.

Расстояние до Киева по трассе - 28 км.









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