Какие времена года в России. Времена года для детей в стихах

В году четыре времени года - весна, лето, осень и зима.



Каждое время года состоит из 3 месяцев, а всего в году получается 12 месяцев.



Каждый месяц в году еще с древних времен имеет свое имя.



Весна (март, апрель, май)



Месяц март



Рыхлый снег темнеет в марте.

Тают льдинки на окне.

Зайчик бегает по парте

И по карте

На стене.



(Все стихи - С. Маршак)



Месяц апрель



Апрель, апрель!

На дворе звенит капель.

По полям бегут ручьи,

На дорогах лужи

Скоро выйдут муравьи.

После зимней стужи.

Пробирается медведь

Сквозь лесной валежник.

Стали птицы песни петь,

И расцвёл подснежник.



Месяц май



Распустился ландыш в мае.

В самый праздник — в первый день.

Май цветами провожая,

Распускается сирень.



Лето (июнь, июль, август)



Месяц июнь



Пришел июнь.

“Июнь! Июнь!” -

В саду щебечут птицы…

На одуванчик только дунь -

И весь он разлетится.



Месяц июль



Сенокос идет в июле

Где-то гром ворчит порой.

И готов покинуть улей

Молодой пчелиный рой.



Месяц август



Собираем в августе

Урожай плодов.

Много людям радости

После всех трудов.

Солнце над просторными

Нивами стоит.

И подсолнух зернами

Черными набит.



Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)



Месяц сентябрь



Ясным утром сентября

Хлеб молотят сёла,

Мчатся птицы за моря -

И открылась школа.



Месяц октябрь



В октябре, в октябре

Частый дождик на дворе.

На лугах мертва трава,

Замолчал кузнечик.

Заготовлены дрова

На зиму для печек.



Месяц ноябрь



День седьмого ноября -

Красный день календаря.

Погляди в свое окно:

Всё на улице красно.

Вьются флаги у ворот,

Пламенем пылая.

Видишь музыка идёт

Там где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар — ,

Празднует свободу.

И летит мой красный шар

Прямо к небосводу!



Зима (декабрь, январь, февраль)



Месяц декабрь



В декабре, в декабре

Все деревья в серебре.



Нашу речку, словно в сказке,

За ночь вымостил мороз.

Обновил коньки, салазки,

Ёлку из лесу привез.



Елка плакала сначала

От домашнего тепла.

Утром плакать перестала,

Задышала, ожила.



Чуть дрожат ее иголки,

На ветвях огни зажглись.

Как по лесенке, по ёлке

Огоньки взбегают ввысь.



Блещут золотом хлопушки.

Серебром звезду зажёг

Добежавший до верхушки

Самый смелый огонёк.



Год прошёл, как день вчерашний.

Над Москвою в этот час

Бьют часы Кремлевской башни

Свой салют - двенадцать раз.



Месяц январь



Открываем календарь -

Начинается январь.



В январе, в январе

Много снегу на дворе.



Снег - на крыше, на крылечке.

Солнце в небе голубом.

В нашем доме топят печки.

В небо дым идет столбом.



Месяц февраль



Дуют ветры в феврале,

Воют в трубах громко.

Змейкой мчится по земле

Лёгкая позёмка.



Поднимаясь, мчатся вдаль

Самолетов звенья.

Это празднует февраль

Армии рожденье.



















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