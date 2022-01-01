Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 11 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 11 апреля

- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Учрежден ООН и приурочен к бунту узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.

- День Конституции Республики Крым
Для жителей республики Крым 11 апреля является государственным праздником.

- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 апреля - день рождения английского врача Джеймса Паркинсона, описавшего болезнь.

- День химика ВМФ РФ
Профессиональный праздник специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ.

- Берещенье
Народный праздник. В этот день почитают березу. Название «берещенье» праздник получил за традицию собирать березовый сок.

Какой церковный праздник отмечают 11 апреля

- 36-й день Великого Поста.

- Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих
Почитание святого Марка, епископа Арефусийского и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Юлиане Отступнике.









  • Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 8 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 775. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 26 шайб.











    Какой праздник 13 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    12 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    12 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - «Трактор» 11 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Азовсталь, карта Мариуполя
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, покинувших Россию
    Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 11 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Изюм на карте Украины, карта Изюма
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru