Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 11 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.
Какой праздник отмечают 11 апреля
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Учрежден ООН и приурочен к бунту узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.
- День Конституции Республики Крым
Для жителей республики Крым 11 апреля является государственным праздником.
- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 апреля - день рождения английского врача Джеймса Паркинсона, описавшего болезнь.
- День химика ВМФ РФ
Профессиональный праздник специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ.
- Берещенье
Народный праздник. В этот день почитают березу. Название «берещенье» праздник получил за традицию собирать березовый сок.
Какой церковный праздник отмечают 11 апреля
- 36-й день Великого Поста.
- Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих
Почитание святого Марка, епископа Арефусийского и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Юлиане Отступнике.