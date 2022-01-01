Какой праздник 11 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 11 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 11 апреля



- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Учрежден ООН и приурочен к бунту узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.



- День Конституции Республики Крым

Для жителей республики Крым 11 апреля является государственным праздником.



- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 апреля - день рождения английского врача Джеймса Паркинсона, описавшего болезнь.



- День химика ВМФ РФ

Профессиональный праздник специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ.



- Берещенье

Народный праздник. В этот день почитают березу. Название «берещенье» праздник получил за традицию собирать березовый сок.



Какой церковный праздник отмечают 11 апреля



- 36-й день Великого Поста.



- Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих

Почитание святого Марка, епископа Арефусийского и других христиан, которые пострадали за веру в Иисуса Христа при императоре Юлиане Отступнике.

