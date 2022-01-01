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Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 12 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 12 апреля

- День космонавтики
Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года и приурочен к первому полету человека в космос 12 апреля 1961 года.

- День рождения рок-н-ролла
В этот день по американскому телевидению показали ролик Билла Хейли, в котором зрители увидели на экране танцующий дуэт.

- День большого ветра
12 апреля 1934 года сотрудники метеостанции Маунт-Вашингтон зафиксировали самый сильный наземный ветер. Его скорость была 371,75 км/ч.

- Международный день беспризорных детей
Учрежден организацией CSC, объединяющей группы исследователей проблемы беспризорности.

Какой церковный праздник отмечают 12 апреля

- 37-й день Великого Поста.

- Иван Лествичник
День памяти святого Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, который написал духовную книгу «Лествица». В этот день выпекают хлебцы в виде лесенки. Количество ступенек в ней должно равняться членам семьи.

- Святителя Софрония, епископа Иркутского
День памяти святого Софрония (при рождении Стефан Кристалевский), епископа Иркутского и Нерчинского.

- Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.









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