Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 12 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 12 апреля



- День космонавтики

Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года и приурочен к первому полету человека в космос 12 апреля 1961 года.



- День рождения рок-н-ролла

В этот день по американскому телевидению показали ролик Билла Хейли, в котором зрители увидели на экране танцующий дуэт.



- День большого ветра

12 апреля 1934 года сотрудники метеостанции Маунт-Вашингтон зафиксировали самый сильный наземный ветер. Его скорость была 371,75 км/ч.



- Международный день беспризорных детей

Учрежден организацией CSC, объединяющей группы исследователей проблемы беспризорности.



Какой церковный праздник отмечают 12 апреля



- 37-й день Великого Поста.



- Иван Лествичник

День памяти святого Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, который написал духовную книгу «Лествица». В этот день выпекают хлебцы в виде лесенки. Количество ступенек в ней должно равняться членам семьи.



- Святителя Софрония, епископа Иркутского

День памяти святого Софрония (при рождении Стефан Кристалевский), епископа Иркутского и Нерчинского.



- Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона.

