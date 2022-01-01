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Где находится Звонецкое на карте Украины. Карта села Звонецкое Днепропетровской области


Звонецкое на карте Украины

Село Звонецкое на карте Днепропетровской области

Звонецкое на карте Днепропетровской области

Звонецкое - село в Солонянском районе Днепропетровской области Украины.

Краткая справка

Основано: -

Население: 320 человек.

Расстояние до Днепра по трассе - 53 км.









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