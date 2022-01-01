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Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году в России


За неделю до Пасхи православные христиане отмечают вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. 

Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году?

В этом году праздник выпадает на 17 апреля. В этот день иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева.

Почему «вербное» Воскресенье?

В то время народ встречал царей с пальмовыми ветвями, но на Руси не известные нам деревья заменили вербой, которая первой первым пробуждается после холодной зимы.

Что можно и что нельзя кушать

- В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых. Традиционными напитками являются кисели и компоты.

Сколько хранить вербные веточки?

Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника. Прошлогодние веточки не следует выбрасывать с мусором, а можно сжечь или отнести туда, где ходит мало людей, например, в лес.









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