Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году в России

За неделю до Пасхи православные христиане отмечают вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.



Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году?



В этом году праздник выпадает на 17 апреля. В этот день иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева.



Почему «вербное» Воскресенье?



В то время народ встречал царей с пальмовыми ветвями, но на Руси не известные нам деревья заменили вербой, которая первой первым пробуждается после холодной зимы.



Что можно и что нельзя кушать



- В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых. Традиционными напитками являются кисели и компоты.



Сколько хранить вербные веточки?



Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника. Прошлогодние веточки не следует выбрасывать с мусором, а можно сжечь или отнести туда, где ходит мало людей, например, в лес.