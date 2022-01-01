Где смотреть «Реал» - «Челси» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу

12 апреля мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле лондонский «Челси».



Во сколько начнется матч «Реал» - «Челси» 12 апреля



22:00 Реал (Испания) - Челси (Англия)



Время начала матча - московское.



Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».



В первом четвертьфинальном матче, который состоялся в Лондоне, «Челси» проиграл «Реалу» со счетом 1:3. В составе гостей все три мяча на счету Карима Бензема, единственный мяч у хозяев забил Кай Хаверц.