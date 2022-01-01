Где смотреть «Бавария» - «Вильярреал» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу

12 апреля мюнхенская «Бавария» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем стадионе «Вильярреал».



Во сколько начнется матч «Бавария» - «Вильярреал» 12 апреля



22:00 Бавария (Германия) - Вильярреал (Испания)



Время начала матча - московское.



Где смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире



В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Футбол 1». Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в записи в 00:45.



В первой игре, которая состоялась неделю назад в Вильярреале, хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 8-й минуте игры забил нападающий Арно Груневелд.