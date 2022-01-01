Какой праздник 13 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 13 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 13 апреля
- День рождения троллейбуса
В этот день в 1902 году первый троллейбус отправился в путь по Санкт-Петербургу.
День мецената и благотворителя
Приурочен ко Дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената 13 апреля 70 года до н.э, который поддерживал поэтов и деятелей культуры.
- Всемирный день рок-н-ролла
Праздник отмечается 13 апреля, хотя событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше.
- Тайский Новый год
В Таиланде празднуют привычный нам Новый год 1 января, и национальный Новый год - Сонгкран, празднование которого продолжается несколько дней.
Какой церковный праздник отмечают 13 апреля
- 38-й день Великого Поста.
- Ипатий Чудотворец
День памяти святого Ипатия, епископа города Гангры, которого убили ариане в 326 году. Святой Ипатий помогает при бесплодии и трудной беременности. Считается, что святой также защищает от любой нечистой силы.
- Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
Проповедовал христианство среди народов Приамурья, Якутии, Камчатки и Аляски. Перевел Священное Писание на алеутский и якутский языки.
- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца.