Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 16 мая 2022 года





Какие компании ушли из Российской Федерации. Список иностранных брендов, которые приостановили свою деятельность или совсем покинули российский рынок на 16 мая 2022 года.



Какие магазины и компании ушли из России в 2022 году



- Финская энергетическая компания Fortum уходит из России.



- Концерн Siemens объявил о своем уходе из России.



- Компания Coty (Calvin Klein, Hugo Boss, Gucci, Max Factor и д.р.) решила приостановить деятельность в России.



- Шведская компания AAK (растительные масла и жиры для пищевой промышленности) уходит с российского рынка.



- Финская компания Valio объявила о продаже российского бизнеса.



- Шведская компания Essity (туалетная бумага Zewa, Libresse, Libero) уходит из России.



- Японская Toshiba останавливает инвестиции и прием новых заказов в России.



- Финская компания Teknos Group Oy, производитель лакокрасочных изделий, объявил об уходе с российского рынка.



- Немецкая компания Henkel (Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент») сообщила о приостановке своей деятельности в России.



- Американская компания по разработке програмного обеспечения SAS ушла с рынка России.



- Финская компания Nokia уходит с российского рынка.



- Компания Intel приостановила свою деятельность в России.



- Сервис по сдаче жилья Airbnb приостановил деятельность в России.



- Tiffany приостановила закупку российских алмазов и бриллиантов.



- Швейцарская компания Geberit, производящая сантехнику, прекращает деятельность в России



- Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию.



- Decathlon приостанавливает деятельность на территории России.



- Датская пивоваренная компания Carlsberg прекращает производство и продажу пива под своей маркой в России.



- Стриминговый музыкальный сервис Spotify прекратит обслуживание клиентов в России.



- Renault приостанавливает работу завода в Москве.



- Кмпания Nestle заявила, что уводит из России бренды KitKat и Nesquik.



- Компания Oriflame приостанавливает деятельность в России.



- Японский производитель автозапчастей IHI приостановит производство в России.



- Японский производитель шин Yokohama Rubber останавливает производство в России.



- Датско-шведская молочная компания Arla перестает продавать кефир из-за Кремля (буквально). На упаковке изображен храм Василия Блаженного.



- Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC приостановит инвестиции, а также сократит поставки своей продукции для российского рынка.



- Итальянская компания по производству шин Pirelli ограничит работу заводов и прекратит инвестиции в Россию.



- Телеканалы Cartoon Network и Boomerang остановили вещание.



- Ювелирный дом Cartier временно прекращает коммерческую деятельность в России.



- LG Electronics приостановила все поставки в Россию.



- Компания AbbVie заявила о приостановлении поставок филлеров и ботокса в Россию.



- Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции в России.



- Компания Xerox приостановила поставки в Россию.



- Американская фармацевтическая компания Eli Lilly ограничит поставки лекарств в Россию.



- Производитель лифтов и эскалаторов Otis приостановил производство (прием новых заказов) лифтов и эскалаторов для России.



- Bosch приостановит выпуск бытовой техники в Санкт-Петербурге.



- Французская компания по производству шин Michelin приостанавливает экспорт и производство в России.



- Японский производитель фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт в Россию.



- Фармацевтические компании Bayer и Pfizer приостанавили инвестиции в России.



- Телеканал Cartoon Network прекращает вещание в России.



- Производитель шин Bridgestone приостанавливает работу завода в Ульяновске.



- Компания ASUS решила закрыть бизнес в России.



- Airbus заявил о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний и поставке запчастей.



- Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию.



- Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает поставку оборудования в Россию.



- Hewlett-Packard приостановила поставки в Россию.



- Магазины одежды и обуви Vans временно приостанавливают свою работу в России.



- Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России и заблокирует кошельки в России 18 марта.



- Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работу в России.



- Mars (Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit) прекратит импортировать или экспортировать свою продукцию в страну и из нее.



- Датская ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в России.



- Швейцарская Swatch прекращает экспорт своих часов в Россию.



- Американская компания Cisco приостановила работу в России.



- Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase прекращает работу в России.



- Разработчик средств визуализации и ПО для резервного копирования Veeam Software приостанавливает новые продажи в России.



- Крупнейший в мире производитель техники для сельского хозяйства из США John Deere приостановил поставки техники в Россию.



- eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за остановки работы платежных систем и служб доставки.



- Казахстанская Qazaq Air отменяет рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия.



- Deutsche Bank прекращает свой бизнес в России.



- Herbalife закроет все центры продаж в России



- Табачная компания British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans) объявила об уходе из России.



- Компания Nestle прекращает поставки в Россию кофе Nespresso и минеральную воду S.Pellegrino.



- McDonald's приостановит работу ресторанов в России с 14 марта.



- Американский производитель антивируса Norton остановил деятельность в России.



- Чешская компания, производитель антивирусной программы Avast закрыла продажи программы для покупателей из России.



- Western Union приостановит работу в России.



- Японский производитель одежды Uniqlo приостанавливает работу в России.



- Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, TLC, Eurosport) останавливает трансляцию своих каналов в России.



- Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в Россию.



- Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию.



- Итальянский производитель грузовиков Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию.



- Jack Daniel's и Finlandia приостановили работу в России.



- Amazon приостанавливает отправку товаров в Россию.



- Американская медиагруппа Hearst разрывает партнерские отношения с издателями российских версий журналов Elle, Esquire и Cosmopolitan.



- Sony приостановила продажу игр и консолей PlayStation в России.



- Hugo Boss закрывает магазины в России.



- Rolex приостановит экспорт часов в Россию.



- Издатель Vogue и GQ приостановил работу в России.



- PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России.



- Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.



- Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России



- Производители чешского пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar и Staropramen прекратили поставки пива в Россию.



- Volkswagen и Skoda прекратили выпуск автомобилей в России.



- Nokia прекратит поставки своего оборудования в Россию.



- Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила поставки в Россию



- KFC и Pizza Hut заявили о приостановке инвестиций в Россию.



- Coca-Cola сокращает инвестиции в маркетинг и новые проекты.



- Ferrari приостанавливает производство автомобилей для российского рынка.



- Компания OBI закрывает магазины в России.



- Итальянский дом моды Prada заявил, что приостановил розничные операции в России.



- Крупнейший производитель видеокарт Nvidia временно приостановил поставки.



- IKEA приостановила работу в России.



- Компания Apple приостановила все продажи своих товаров в России.



- Компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount приостановили прокат своих фильмов в России.



- DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию.



- Компания IBM объявила о приостановке коммерческой деятельности на территории России.



- Canon приостановил работу в России.



- Датская компания Lego приостановила поставки своей продукции в 81 магазин в России.



- Компания Netflix сообщила о приостановлении работы в России.



- L`Oreal временно закроет магазины в России.



- Adidas, Nike и Puma уходят с российского рынка.



- Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в российские магазины.



- Swarovski приостанавливает продажи на территории России.



- Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.



- Американский интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb приостановил работу в России.



- Компания Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro) прекратила продажу продуктов и услуг в России.



- Компания Levi Strauss & Co приостанавливает работу в России.



- Компания PVH Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрыла все магазины в России.



- Японский автомобильный концерн Suzuki останавливает поставки в Россию автомобилей и мотоциклов.



- Американские компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок на территорию России.



- Booking.com приостановила предоставление туристических услуг в России.



- Производители строительной техники Hitachi и Komatsu приостановили поставки в Россию.



- Французские люксовые бренды Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier приостанавливают деятельность в России.



- Американская сеть магазинов косметики Sephora закрывает все магазины в России.



- Производитель косметики Estée Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London) приостанавливает всю коммерческую деятельность в России.



- Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о временной остановке деятельности в России.



- Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment объявил о приостановке продаж видеоигр в России.



- AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию, включая клиентские, серверные и графические процессоры.



- Microsoft заявила, что прекращает продажу новых товаров и оказание новых услуг в России.



- Activision Blizzard и Epic Games прекращают продажи своих игр в России.



- Samsung остановила поставки всей продукции, начиная от чипов, заканчивая смартфонами и бытовой электроникой.



















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