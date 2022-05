Какие компании ушли из Российской Федерации. Список иностранных брендов, которые приостановили свою деятельность или совсем покинули российский рынок на 17 мая 2022 года.



Какие магазины и компании ушли из России в 2022 году



- Мобильное приложение Gett для водителей прекращает деятельность в России с 1 июня.



- McDonald's, приостановивший работу в России с 14 марта, уходит с российского рынка. Компания продает бизнес и продолжит работу в России под новым брендом.



- Финская энергетическая компания Fortum уходит из России.



- Концерн Siemens объявил о своем уходе из России.



- Компания Coty (Calvin Klein, Hugo Boss, Gucci, Max Factor и д.р.) решила приостановить деятельность в России.



- Шведская компания AAK (растительные масла и жиры для пищевой промышленности) уходит с российского рынка.



- Финская компания Valio объявила о продаже российского бизнеса.



- Шведская компания Essity (туалетная бумага Zewa, Libresse, Libero) уходит из России.



- Японская Toshiba останавливает инвестиции и прием новых заказов в России.



- Финская компания Teknos Group Oy, производитель лакокрасочных изделий, объявил об уходе с российского рынка.



- Немецкая компания Henkel (Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент») сообщила о приостановке своей деятельности в России.



- Американская компания по разработке програмного обеспечения SAS ушла с рынка России.



- Финская компания Nokia уходит с российского рынка.



- Компания Intel приостановила свою деятельность в России.



- Сервис по сдаче жилья Airbnb приостановил деятельность в России.



- Tiffany приостановила закупку российских алмазов и бриллиантов.



- Швейцарская компания Geberit, производящая сантехнику, прекращает деятельность в России



- Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию.



- Decathlon приостанавливает деятельность на территории России.



- Датская пивоваренная компания Carlsberg прекращает производство и продажу пива под своей маркой в России.



- Стриминговый музыкальный сервис Spotify прекратит обслуживание клиентов в России.



- Renault приостанавливает работу завода в Москве.



- Кмпания Nestle заявила, что уводит из России бренды KitKat и Nesquik.



- Компания Oriflame приостанавливает деятельность в России.



- Японский производитель автозапчастей IHI приостановит производство в России.



- Японский производитель шин Yokohama Rubber останавливает производство в России.



- Датско-шведская молочная компания Arla перестает продавать кефир из-за Кремля (буквально). На упаковке изображен храм Василия Блаженного.



- Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC приостановит инвестиции, а также сократит поставки своей продукции для российского рынка.



- Итальянская компания по производству шин Pirelli ограничит работу заводов и прекратит инвестиции в Россию.



- Телеканалы Cartoon Network и Boomerang остановили вещание.



- Ювелирный дом Cartier временно прекращает коммерческую деятельность в России.



- LG Electronics приостановила все поставки в Россию.



- Компания AbbVie заявила о приостановлении поставок филлеров и ботокса в Россию.



- Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции в России.



- Компания Xerox приостановила поставки в Россию.



- Американская фармацевтическая компания Eli Lilly ограничит поставки лекарств в Россию.



- Производитель лифтов и эскалаторов Otis приостановил производство (прием новых заказов) лифтов и эскалаторов для России.



- Bosch приостановит выпуск бытовой техники в Санкт-Петербурге.



- Французская компания по производству шин Michelin приостанавливает экспорт и производство в России.



- Японский производитель фотоаппаратов и видеокамер Ricoh приостанавливает экспорт в Россию.



- Фармацевтические компании Bayer и Pfizer приостанавили инвестиции в России.



- Телеканал Cartoon Network прекращает вещание в России.



- Производитель шин Bridgestone приостанавливает работу завода в Ульяновске.



- Компания ASUS решила закрыть бизнес в России.



- Airbus заявил о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний и поставке запчастей.



- Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов и оборудования в Россию.



- Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает поставку оборудования в Россию.



- Hewlett-Packard приостановила поставки в Россию.



- Магазины одежды и обуви Vans временно приостанавливают свою работу в России.



- Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России и заблокирует кошельки в России 18 марта.



- Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работу в России.



- Mars (Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit) прекратит импортировать или экспортировать свою продукцию в страну и из нее.



- Датская ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в России.



- Швейцарская Swatch прекращает экспорт своих часов в Россию.



- Американская компания Cisco приостановила работу в России.



- Американский инвестиционный банк JP Morgan Chase прекращает работу в России.



- Разработчик средств визуализации и ПО для резервного копирования Veeam Software приостанавливает новые продажи в России.



- Крупнейший в мире производитель техники для сельского хозяйства из США John Deere приостановил поставки техники в Россию.



- eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за остановки работы платежных систем и служб доставки.



- Казахстанская Qazaq Air отменяет рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия.



- Deutsche Bank прекращает свой бизнес в России.



- Herbalife закроет все центры продаж в России



- Табачная компания British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans) объявила об уходе из России.



- Компания Nestle прекращает поставки в Россию кофе Nespresso и минеральную воду S.Pellegrino.



- Американский производитель антивируса Norton остановил деятельность в России.



- Чешская компания, производитель антивирусной программы Avast закрыла продажи программы для покупателей из России.



- Western Union приостановит работу в России.



- Японский производитель одежды Uniqlo приостанавливает работу в России.



- Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, TLC, Eurosport) останавливает трансляцию своих каналов в России.



- Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в Россию.



- Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию.



- Итальянский производитель грузовиков Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию.



- Jack Daniel's и Finlandia приостановили работу в России.



- Amazon приостанавливает отправку товаров в Россию.



- Американская медиагруппа Hearst разрывает партнерские отношения с издателями российских версий журналов Elle, Esquire и Cosmopolitan.



- Sony приостановила продажу игр и консолей PlayStation в России.



- Hugo Boss закрывает магазины в России.



- Rolex приостановит экспорт часов в Россию.



- Издатель Vogue и GQ приостановил работу в России.



- PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России.



- Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.



- Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России



- Производители чешского пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar и Staropramen прекратили поставки пива в Россию.



- Volkswagen и Skoda прекратили выпуск автомобилей в России.



- Nokia прекратит поставки своего оборудования в Россию.



- Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила поставки в Россию



- KFC и Pizza Hut заявили о приостановке инвестиций в Россию.



- Coca-Cola сокращает инвестиции в маркетинг и новые проекты.



- Ferrari приостанавливает производство автомобилей для российского рынка.



- Компания OBI закрывает магазины в России.



- Итальянский дом моды Prada заявил, что приостановил розничные операции в России.



- Крупнейший производитель видеокарт Nvidia временно приостановил поставки.



- IKEA приостановила работу в России.



- Компания Apple приостановила все продажи своих товаров в России.



- Компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount приостановили прокат своих фильмов в России.



- DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию.



- Компания IBM объявила о приостановке коммерческой деятельности на территории России.



- Canon приостановил работу в России.



- Датская компания Lego приостановила поставки своей продукции в 81 магазин в России.



- Компания Netflix сообщила о приостановлении работы в России.



- L`Oreal временно закроет магазины в России.



- Adidas, Nike и Puma уходят с российского рынка.



- Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в российские магазины.



- Swarovski приостанавливает продажи на территории России.



- Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.



- Американский интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb приостановил работу в России.



- Компания Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro) прекратила продажу продуктов и услуг в России.



- Компания Levi Strauss & Co приостанавливает работу в России.



- Компания PVH Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрыла все магазины в России.



- Японский автомобильный концерн Suzuki останавливает поставки в Россию автомобилей и мотоциклов.



- Американские компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок на территорию России.



- Booking.com приостановила предоставление туристических услуг в России.



- Производители строительной техники Hitachi и Komatsu приостановили поставки в Россию.



- Французские люксовые бренды Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier приостанавливают деятельность в России.



- Американская сеть магазинов косметики Sephora закрывает все магазины в России.



- Производитель косметики Estée Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London) приостанавливает всю коммерческую деятельность в России.



- Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о временной остановке деятельности в России.



- Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment объявил о приостановке продаж видеоигр в России.



- AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию, включая клиентские, серверные и графические процессоры.



- Microsoft заявила, что прекращает продажу новых товаров и оказание новых услуг в России.



- Activision Blizzard и Epic Games прекращают продажи своих игр в России.



- Samsung остановила поставки всей продукции, начиная от чипов, заканчивая смартфонами и бытовой электроникой.