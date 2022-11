Список иностранных брендов, которые приостановили свою деятельность, но или совсем покинули российский рынок на 9 ноября 2022 года. Некоторые компании (Volvo и т.д.) прекратили импорт новой, но оказывают гарантийную поддержку ранее реализованной продукции.





Какие компании ушли из России в 2022 году



Продукты питания



Diageo (Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff), Mars (Snickers, Milky Way, Twix, Pedigree, Eclipse, Orbit), Dolmio, Lindt, Lavazza, Dr. Oetker, Rich, Valio, Paulig, Tchibo GmbH, Brown-Forman, Budweiser Budvar, Staropramen, Jameson, Captain Morgan, Havana Club, Kamis, PepsiCo (Pepsi, Adrenaline Rush, сок «Любимый», «Домик в деревне», «Ламбер»), Mondelez International (Oreo), Coca Cola (Coca Cola, Sprite, Pulpy, Schweppes, «Моя семья»), Anheuser-Busch InBev (Corona, Hoegaarden, Bud), Plzensky Prazdroj (Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell).



Одежда



Adidas, ASOS, Crocs, Decathlon, Ganni, Burberry, Cropp, The Other Stories, Monki, Matches, H&M, Nike, Zara, Pull&Bear, Bershka, Chanel, Louis Vuitton Moët Hennessy, IKEA, Yves Saint Laurent, Marks & Spencer, Mango, Mothercare, Oysho, Puma, Stradivarius, Levi’s, Reserved, Sinsay, Reebok, Mohito, Victoria’s Secret, Hugo Boss, Gucci, Balenciaga, Hermes, Golden Goose.



Рестораны, кафе, гостиницы



MacDonald’s, Domino’s Pizza, Starbucks, Papa John’s International, Ninja Sushi, Hesburger.



Электроника и бытовая техника



Apple, Dell, Siemens, ASUS, Logitech, LG Electronics, AMD, Intel, Bosch, Panasonic, Nokia, Ericsson, Canon, HP, Acer, Sony, IBM, Caterpillar.



Косметика и средства гигиены



Sephora, Estee Lauder, Clinique, L’Oreal, Giorgio Armani Beauty, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Smashbox, Shu Uemura, Ralph Lauren, Maison Martin Margiela, Urban Decay, Jo Malone London, «Иль де Ботэ», Tory Burch Beauty, Cacharel, Helena Rubinstein, Viktor&Rolf, Lancôme, Garnier, NYX Professional Makeup, Maybelline NY, Shiseido, CeraVe,, Vichy, La Roche-Posay, Biotherm, SkinCeuticals.



Автомобили и транспорт



General Motors (выпускают Cadillac, GMC, Chevrolet, Buick), Stellantis (Jeep, Citroën, Vauxhall, Alfa Romeo, Dodge, Abarth, Opel, Chrysler, Maserati, DS, Lancia, Fiat, Ram Trucks), Lamborghini, Ferrari, Mazda, Toyota, Geely, Suzuki, Lexus, Mercedes Benz, MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Daimler Truck, BMW, Ducati, Land Rover, Boeing, Airbus.



Программное обеспечение



Microsoft, Adobe, Nvidia, Avast, SAP, Oracle, Xerox, NortonLifeLock Inc., Autodesk, Canonical, EPAM, TSMC, JetBrains, Figma.



Банки, финансы, денежные переводы



Mastercard, Visa, PayPal, American Express, BTC-Alpha, CEX IO, JCB, QMall, Western Union, Kuna, Goldman Sachs, Mubadala, Bloomberg, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.



Онлайн



Coursera, Bumble, Badoo, Fruitz, Figma, Strava, eBay, LetyShops, Vista Create, tiu.ru, EasyWP, Pearson, Amazon, Depositphotos, Vista Create, Slack, Grammarly, Insydium, IELTS, Storytel.



Игры



Ubisoft, Electronic Arts, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt, HomaGames, GSC Game World, EA Sports.



Кино и развлечения



Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney, Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video



Ювелирные украшения



Cartier, Rolex, Swarovski.