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Гороскоп на 13 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 13 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 13 апреля 2022 года

Овен

Чтобы не разругаться сегодня с кем-то в пух и прах, стоит общаться аккуратнее. Никаких сложных тем - только ни к чему не обязывающие диалоги и разговоры ни о чем.

Телец

Не заваливайте себя работой и чаще отдыхайте – это тот самый день, когда нельзя сильно напрягаться и тратить свои ценные нервные клетки. Постарайтесь выпускать пар, чтобы стало легче - займитесь спортом или поговорите с друзьями.

Близнецы

Рассказывайте о ваших идеях и проектах на каждом шагу. Вполне возможно, что вы заразите своими планами не только единомышленников, но и важных людей. А вот в личной жизни не все так просто - Возьмите паузу, чтобы разобраться в чувствах.

Рак

Сегодня не нагружайте себя дополнительными задачами и работайте в комфортном для вас темпе, чтобы не нуждаться в чьей-то помощи. Это тот самый день, когда может повести, но не стоит сидеть на месте – удача найдет только самых активных.

Лев

Сегодня вы готовы браться только за сложные дела. Главное – никуда не спешить. Иначе потом придется корректировать работу. Чтобы не нарваться на зависть, старайтесь не хвастаться и не рассказывать кому-либо о своих планах.

Дева

Не стоит сегодня продавливать свои мысли и навязывать помощь. В этот день стоит расслабиться и плыть по течению. В то же время, вечером полезно заняться спортом или отправиться на прогулку.

Весы

Вы настроены воинственно, но и окружающие то и дело затевают споры и провоцируют вас. Этот день лучше провести наедине с самим собой – так вы сохраните важные для вас отношения.

Скорпион

Не бойтесь сегодня воспользоваться теми шансами, которые вы видите. Действуйте, даже если это будет выглядеть нагло или эгоистично. Обращайте внимание на детали, чтобы ничего не пропустить, ничего не забыть – велика возможность совершить ошибку

Козерог

Постарайтесь отложить самые важные дела на другой день, а сейчас заняться чем-то незначительным. Не стоит тратить деньги в этот день, лучше спрятать их от лишних глаз.

Стрелец

В отношениях может быть полный хаос – партнер вас не слышит, а вы не можете понять его. Возьмите паузу и подумайте, чего вы хотите от отношений и получаете ли то, на что соглашались.

Водолей

Ваше отличное настроение заражает всех вокруг. Но не стоит общаться с негативными или угрюмыми людьми, чтобы не потерять свой настрой. Не стоит в этот день приманивать перемены в жизнь – с ними придут и проблемы.

Рыбы

Сегодня полезно разобрать свои шкафы и выбросить или подарить кому-то все вам ненужное. Очищая пространство в доме, вы очищаете мозг от вредных мыслей.









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