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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 018 825 человек. За сутки число заражений составило 10 910 человек (4 233 госпитализации). Умерли за сутки в России 281 человек.

В Москве за сутки заразились 489 человек (за все время - 2 749 509). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 977 857. Всего за все время в мире заразились 499 843 221 человек. Всего за сутки умерли 2 946 человек (всего - 6 181 735).









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