На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 018 825 человек. За сутки число заражений составило 10 910 человек (4 233 госпитализации). Умерли за сутки в России 281 человек.



В Москве за сутки заразились 489 человек (за все время - 2 749 509). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 977 857. Всего за все время в мире заразились 499 843 221 человек. Всего за сутки умерли 2 946 человек (всего - 6 181 735).