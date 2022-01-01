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Какой праздник 14 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 14 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 14 апреля

- День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ
В этот день в 1829 году главный врач московских тюрем Федор Гааз обратился к князю Дмитрию Голицыну с просьбой 
свидетельствовать состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов.

- Бенгальский Новый год
Праздник, символизирующий начало нового года на территории Бангладеш и Западной Бенгалии. История бенгальского 
Нового года насчитывает более 400 лет.

- Вайсаки — Новый год сикхов
Для сикхов, которые населяют индийский штат Пенджаб, это одновременно и религиозный праздник, и праздник урожая, и 
новогодний день.

Какой церковный праздник отмечают 14 апреля

- 39-й день Великого Поста.

- Марья – зажги снега
День памяти преподобной Марии Египетской, которая более 17 лет была блудницей, которая раскаялась и поселилась в 
пустыне, где прожила строгом посте и молитве до самой смерти. Название «зажги снега» связано с тем, что солнце 
начинает играть бликами на снегу и в ручьях. В этот день просят у святой Марии защиты от глаза, дурного слова и 
порчи.

- Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца
День памяти святого Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца.

- Преподобного Геронтия, канонарха Печерского
День памяти святого Геронтия, монаха Киево-Печерского монастыря.

- Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
День памяти святого Евфимия Суздальского.









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