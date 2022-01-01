Какой праздник 14 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 14 апреля 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 14 апреля



- День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ

В этот день в 1829 году главный врач московских тюрем Федор Гааз обратился к князю Дмитрию Голицыну с просьбой

свидетельствовать состояние здоровья всех находящихся в Москве арестантов.



- Бенгальский Новый год

Праздник, символизирующий начало нового года на территории Бангладеш и Западной Бенгалии. История бенгальского

Нового года насчитывает более 400 лет.



- Вайсаки — Новый год сикхов

Для сикхов, которые населяют индийский штат Пенджаб, это одновременно и религиозный праздник, и праздник урожая, и

новогодний день.



Какой церковный праздник отмечают 14 апреля



- 39-й день Великого Поста.



- Марья – зажги снега

День памяти преподобной Марии Египетской, которая более 17 лет была блудницей, которая раскаялась и поселилась в

пустыне, где прожила строгом посте и молитве до самой смерти. Название «зажги снега» связано с тем, что солнце

начинает играть бликами на снегу и в ручьях. В этот день просят у святой Марии защиты от глаза, дурного слова и

порчи.



- Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца

День памяти святого Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца.



- Преподобного Геронтия, канонарха Печерского

День памяти святого Геронтия, монаха Киево-Печерского монастыря.



- Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

День памяти святого Евфимия Суздальского.



















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