Погода в Москве на 14 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 14.04.2022

Прогноз погоды в Москве на 14 апреля 2022 года. Температура воздуха утром, днем и вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 14.04.2022



Утро - температура +6, ветер 5-10 м/с, влажность 69%, давление 751 мм.рт.ст.



День - температура +11, ветер 5-11 м/с, влажность 43%, давление 750 мм.рт.ст.



Вечер - температура +8, ветер 3-6 м/с, влажность 56%, давление 750 мм.рт.ст.



Ночь - температура +3, ветер 2-3 м/с, влажность 75%, давление 750 мм.рт.ст.



Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - четверг, 14 апреля 2022 года (14.04.2022) по григорианскому календарю



Дней до майских праздников (выходных) - 15 дней.



Дней до Пасхи - 9 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 04 мин.



Восход Солнца - 05:27, закат - 19:31.



Фаза Луны - растущая луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ.



У православных сегодня 39-й день Великого Поста.