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Погода в Москве на 14 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 14.04.2022


Прогноз погоды в Москве на 14 апреля 2022 года. Температура воздуха утром, днем и вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Москве на 14.04.2022

Утро - температура +6, ветер 5-10 м/с, влажность 69%, давление 751 мм.рт.ст.

День - температура +11, ветер 5-11 м/с, влажность 43%, давление 750 мм.рт.ст.

Вечер - температура +8, ветер 3-6 м/с, влажность 56%, давление 750 мм.рт.ст.

Ночь - температура +3, ветер 2-3 м/с, влажность 75%, давление 750 мм.рт.ст.

Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.

Сегодня - четверг, 14 апреля 2022 года (14.04.2022) по григорианскому календарю

Дней до майских праздников (выходных) - 15 дней.

Дней до Пасхи - 9 дней.

Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 04 мин.

Восход Солнца - 05:27, закат - 19:31.

Фаза Луны - растущая луна.

Какой сегодня знак зодиака - Овен.

Праздники дня - День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ.

У православных сегодня 39-й день Великого Поста.









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