Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года

Простой и удобный календарь садоводов и огородников на четвертый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на апрель 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в апреле 2022 года



Огурцы - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27



Корнеплоды - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 27



Помидоры - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27



Перец, баклажаны - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27



Капуста - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27



Чеснок - 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22



Лук - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27



Разная зелень - 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27



Благоприятные дни для посадки саженцев в апреле 2022 года



Плодовые деревья - 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22



Виноград - 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 27



Крыжовник, смородина - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27



Малина, ежевика - 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27



Земляника, клубника - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27



Благоприятные дни для черенкования в апреле 2022 года



Виноград, крыжовник, смородина - 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2022 года



Однолетние цветы - 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27



Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27



Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27