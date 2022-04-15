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Какой праздник 15 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 15 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 15 апреля

- День специалиста по радиоэлектронной борьбе в России
Праздник учрежден Указом Президента России от 31 мая 2006 года. Отмечают все служащие войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации.

- Международный день культуры
Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников».

- Всемирный день искусства
Учрежден Международной ассоциацией искусства и отмечается с 2012 года. В этот день родился Леонардо да Винчи.

День экологических знаний
Учрежден на Конференции ООН по вопросам окружающей среды в 1992 году.

- День памяти «Титаника»
Крушение парохода произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.

Какой церковный праздник отмечают 15 апреля

- 40-й день Великого Поста.

- Тит Ледолом
День памяти Преподобного Тита чудотворца. Посвящен святому Титу, монаху Студийского монастыря возле Константинополя. Народное название «Тит Ледолом» пошло от того, что водоемы в этот день окончательно освобождаются ото льда.









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