В России и мире 15 апреля 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 15 апреля



- День специалиста по радиоэлектронной борьбе в России

Праздник учрежден Указом Президента России от 31 мая 2006 года. Отмечают все служащие войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации.



- Международный день культуры

Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников».



- Всемирный день искусства

Учрежден Международной ассоциацией искусства и отмечается с 2012 года. В этот день родился Леонардо да Винчи.



День экологических знаний

Учрежден на Конференции ООН по вопросам окружающей среды в 1992 году.



- День памяти «Титаника»

Крушение парохода произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.



Какой церковный праздник отмечают 15 апреля



- 40-й день Великого Поста.



- Тит Ледолом

День памяти Преподобного Тита чудотворца. Посвящен святому Титу, монаху Студийского монастыря возле Константинополя. Народное название «Тит Ледолом» пошло от того, что водоемы в этот день окончательно освобождаются ото льда.

