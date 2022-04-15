Погода в Москве на 15 апреля 2022 года. Прогноз погоды в Москве на 15.04.2022

Прогноз погоды в Москве на 15 апреля 2022 года. Температура воздуха утром, днем и вечером и ночью, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 15.04.2022



Утро - температура +5 (облачно), ветер 1-3 м/с, влажность 67%, давление 748 мм.рт.ст.



День - температура +11 (пасмурно), ветер 3-9 м/с, влажность 51%, давление 747 мм.рт.ст.



Вечер - температура +9 (дождь), ветер 3-6 м/с, влажность 69%, давление 745 мм.рт.ст.



Ночь - температура +6 (дождь), ветер 3-7 м/с, влажность 88%, давление 743 мм.рт.ст.



Напомним, какой сегодня день недели. Какой знак зодиака, какой главный праздник, во сколько восход и закат Солнца, сколько дней до майских праздников.



Сегодня - пятница, 15 апреля 2022 года (15.04.2022) по григорианскому календарю.



Дней до майских праздников (выходных) - 14 дней.



Дней до Пасхи - 8 дней.



Долгота дня (широта Москвы) - 14 ч 09 мин.



Восход Солнца - 05:24, закат - 19:33.



Фаза Луны - растущая луна.



Какой сегодня знак зодиака - Овен.



Праздники дня - Международный день культуры.



У православных сегодня 40-й день Великого Поста.