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Время начала «Динамо» - «Ахмат» 15 апреля 2022. Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу


15 апреля в Москве состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/2022. «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».

Во сколько начнется матч «Динамо» - «Ахмат»

19:30 Динамо (Москва) - Ахмат (Грозный)

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

15 апреля 2022, пятница

19:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ)

16 апреля 2022, суббота

14:00 Уфа - ЦСКА (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Урал (Матч ТВ)
19:00 Спартак - Рубин (Матч ТВ)

17 апреля 2022, воскресенье

14:00 Арсенал - Ростов (Матч Премьер)
16:30 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Сочи - Локомотив (Матч ТВ)
19:00 Нижний Новгород - Химки (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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