Время начала «Динамо» - «Ахмат» 15 апреля 2022. Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

15 апреля в Москве состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/2022. «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».



Во сколько начнется матч «Динамо» - «Ахмат»



19:30 Динамо (Москва) - Ахмат (Грозный)



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».



Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу



15 апреля 2022, пятница



19:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ)



16 апреля 2022, суббота



14:00 Уфа - ЦСКА (Матч Премьер)

16:30 Зенит - Урал (Матч ТВ)

19:00 Спартак - Рубин (Матч ТВ)



17 апреля 2022, воскресенье



14:00 Арсенал - Ростов (Матч Премьер)

16:30 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)

19:00 Сочи - Локомотив (Матч ТВ)

19:00 Нижний Новгород - Химки (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.