Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

17 апреля в Сочи состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/2022. «Сочи» примет на своем поле «Локомотив».



Время начала матча «Сочи» - «Локомотив»



19:00 Сочи (Сочи) - Локомотив (Москва)



Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)



ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург)



Матчи между командами в Сочи: +1=0-1, мячи 2-2.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».



Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу



15 апреля 2022, пятница



19:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ)



16 апреля 2022, суббота



14:00 Уфа - ЦСКА (Матч Премьер)

16:30 Зенит - Урал (Матч ТВ)

19:00 Спартак - Рубин (Матч ТВ)



17 апреля 2022, воскресенье



14:00 Арсенал - Ростов (Матч Премьер)

16:30 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)

19:00 Сочи - Локомотив (Матч ТВ)

19:00 Нижний Новгород - Химки (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.