Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

17 апреля в Сочи состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/2022. «Сочи» примет на своем поле «Локомотив».
Время начала матча «Сочи» - «Локомотив»
19:00 Сочи (Сочи) - Локомотив (Москва)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)
ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург)
Матчи между командами в Сочи: +1=0-1, мячи 2-2.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу
15 апреля 2022, пятница
19:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ)
16 апреля 2022, суббота
14:00 Уфа - ЦСКА (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Урал (Матч ТВ)
19:00 Спартак - Рубин (Матч ТВ)
17 апреля 2022, воскресенье
14:00 Арсенал - Ростов (Матч Премьер)
16:30 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Сочи - Локомотив (Матч ТВ)
19:00 Нижний Новгород - Химки (Матч Премьер)
Время начала матчей РПЛ - московское.