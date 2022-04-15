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Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу


17 апреля в Сочи состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/2022. «Сочи» примет на своем поле «Локомотив».

Время начала матча «Сочи» - «Локомотив»

19:00 Сочи (Сочи) - Локомотив (Москва)

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург)

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург)

Матчи между командами в Сочи: +1=0-1, мячи 2-2.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямая трансляция матча будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 25-го тура чемпионата России по футболу

15 апреля 2022, пятница

19:30 Динамо - Ахмат (Матч ТВ)

16 апреля 2022, суббота

14:00 Уфа - ЦСКА (Матч Премьер)
16:30 Зенит - Урал (Матч ТВ)
19:00 Спартак - Рубин (Матч ТВ)

17 апреля 2022, воскресенье

14:00 Арсенал - Ростов (Матч Премьер)
16:30 Крылья Советов - Краснодар (Матч Премьер)
19:00 Сочи - Локомотив (Матч ТВ)
19:00 Нижний Новгород - Химки (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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