На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 1 июня в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 335 514 человек. За сутки число заражений составило 4 151 человек (2 281 госпитализация). Умерли за сутки в России 83 человека.



В Москве за сутки заразились 367 человек (за все время - 2 770 935). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 655 202. Всего за все время в мире заразились 530 026 542 человека. Всего за сутки умерло 3 465 человек (всего - 6 292 498).