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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 1 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 1 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 189 401 человек. За сутки число заражений составило 7 047 человек (1 442 госпитализации). Умерли за сутки в России 147 человек.

В Москве за сутки заразились 455 человек (за все время - 2 761 153). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 395 044. Всего за все время в мире заразились 513 482 403 человека. Всего за сутки умерли 1 336 человек (всего - 6 235 415).









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