На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 1 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 189 401 человек. За сутки число заражений составило 7 047 человек (1 442 госпитализации). Умерли за сутки в России 147 человек.



В Москве за сутки заразились 455 человек (за все время - 2 761 153). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 395 044. Всего за все время в мире заразились 513 482 403 человека. Всего за сутки умерли 1 336 человек (всего - 6 235 415).