Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 398 человек (748 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 462 211 человек. Умерли за сутки в России 39 человек.



В Москве за сутки заразились 574 человека (за все время - 2 782 276). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 500 857. За все время в мире заразились 555 025 193 человека. За сутки умерли 895 человек (всего - 6 350 595).