На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 678 человек (1 419 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 369 557 человек. Умерли за сутки в России 70 человек.



В Москве за сутки заразились 222 человека (за все время - 2 773 103). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 551 699. Всего за все время в мире заразились 534 215 114 человек. Всего за сутки умерли 1 588 человек (всего - 6 306 423).