Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 3 678 человек (1 419 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 369 557 человек. Умерли за сутки в России 70 человек.

В Москве за сутки заразились 222 человека (за все время - 2 773 103). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 551 699. Всего за все время в мире заразились 534 215 114 человек. Всего за сутки умерли 1 588 человек (всего - 6 306 423).









  • Какой праздник 8 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздни ...
  • Какой праздник 6 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздни ...
  • Какой праздник 5 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздни ...
  • Сколько ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 11 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.









    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ЛНР и ДНР
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 11 июня 2022 года
    11 июня - какой знак зодиака
    Самые смешные анекдоты дня - 10 июня 2022 года
    Погода в Москве на 11 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 11 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Курс евро ЦБ РФ на 11 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 11 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru