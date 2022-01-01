Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 мая 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 237 227 человек. За сутки число заражений составило 4 531 человек (1 000 госпитализаций). Умерли за сутки в России 101 человек.



В Москве за сутки заразились 237 человек (за все время - 2 764 226). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 633 606. Всего за все время в мире заразились 518 057 442 человека. Всего за сутки умерли 2 013 человек (всего - 6 253 580).