На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 11 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 627 человек (1 362 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 373 184 человека. Умерли за сутки в России 72 человека.



В Москве за сутки заразились 220 человек (за все время - 2 773 323). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 576 030. Всего за все время в мире заразились 534 791 144 человека. Всего за сутки умерли 1 690 человек (всего - 6 308 113).