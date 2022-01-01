Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 11 мая 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 11 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 241 329 человек. За сутки число заражений составило 4 102 человекf (1 132 госпитализациb). Умерли за сутки в России 98 человек.



В Москве за сутки заразились 217 человек (за все время - 2 764 443). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 681 644. Всего за все время в мире заразились 518 739 086 человек. Всего за сутки умерли 2 231 человек (всего - 6 255 511).