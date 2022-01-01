Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 002 человека (1 472 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 468 310 человек. Умерли за сутки в России 48 человек.



В Москве за сутки заразились 559 человек (за все время - 2 783 349). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 059 761. За все время в мире заразились 556 517 813 человек. За сутки умерли 1 702 человека (всего - 6 352 910).