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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 3 002 человека (1 472 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 468 310 человек. Умерли за сутки в России 48 человек.

В Москве за сутки заразились 559 человек (за все время - 2 783 349). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 059 761. За все время в мире заразились 556 517 813 человек. За сутки умерли 1 702 человека (всего - 6 352 910).









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