На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 403 человека (819 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 376 587 человек. Умерли за сутки в России 65 человек.



В Москве за сутки заразились 217 человек (за все время - 2 773 540). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 276 372. Всего за все время в мире заразились 535 063 602 человека. Всего за сутки умерли 863 человека (всего - 6 308 976).