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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 12 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 245 394 человека. За сутки число заражений составило 4 065 человек (3 353 госпитализации). Умерли за сутки в России 111 человек.

В Москве за сутки заразились 294 человека (за все время - 2 764 737). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 694 009. Всего за все время в мире заразились 519 482 924 человека. Всего за сутки умерли 2 591 человек (всего - 6 258 356).









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