На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 245 394 человека. За сутки число заражений составило 4 065 человек (3 353 госпитализации). Умерли за сутки в России 111 человек.



В Москве за сутки заразились 294 человека (за все время - 2 764 737). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 694 009. Всего за все время в мире заразились 519 482 924 человека. Всего за сутки умерли 2 591 человек (всего - 6 258 356).