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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 13 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 13 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 2 996 человек (724 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 379 583 человека. Умерли за сутки в России 56 человек.

В Москве за сутки заразились 180 человек (за все время - 2 773 720). 11 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 195 695. Всего за все время в мире заразились 535 259 297 человек. Всего за сутки умерли 463 человека (всего - 6 309 439).









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