На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 13 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 250 290 человек. За сутки число заражений составило 4 896 человек (2 506 госпитализаций). Умерли за сутки в России 105 человек.



В Москве за сутки заразились 474 человека (за все время - 2 765 211). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 631 750. Всего за все время в мире заразились 520 114 674 человека. Всего за сутки умерли 1 911 человек (всего - 6 260 267).